Spaanse politie: Mexicaans kartel wilde Europa overspoelen met crystal meth

Een recordvangst aan crystal meth in 2019 in Rotterdam blijkt te zijn gelinkt aan een Spaans onderzoek naar een Mexicaans drugskartel dat in Nederland opereerde. Recent zijn in Spanje, Nederland en Turkije door de politie zestien mensen opgepakt die grote hoeveelheden cocaïne en methamfetamine naar Europa smokkelden, zo meldt de Spaanse Nationale Politie. De organisatie was gevestigd in Spanje en Nederland en zou gelieerd zijn aan het Mexicaanse Beltrán Leyva-kartel.

Barcelona

Er waren deze week invallen in Barcelona, ​​​​Tarragona, Talavera de la Reina en Valencia, en ook in Nederland en Turkije. De drugs werden ingevoerd in de haven van Barcelona. Het onderzoek is drie jaar geleden begonnen en heeft geleid tot inbeslagnames van 2.549 kilogramos crystal meth, 1.370 kilo cocaïne en 17.000 liter chemicaliën die worden gebruikt voor de productie van drugs.

In het onderzoek is door de Nederlandse politie in 2019 in totaal 2.537 kilo pure methamfetamine gepakt in een Rotterdamse loods in bedrijventerrein Schiebroek. Dat was een recordhoeveelheid. De Nederlandse politie bracht indertijd beelden naar buiten van een man die in de Rotterdamse loods was gefilmd.

Daarna werd in totaal 17.000 liter aan grondstoffen voor de verwerking van cocaïnepasta gevonden in een pand in De Meern. Die stoffen waren aangevoerd door een bedrijf in Spanje dat de politie daar in de gaten hield.

Betonnen blokken

In 2017 was er informatie beschikbaar gekomen over een Spaans exportbedrijf dat met Mexicaanse kartels zou samenwerken bij de import van grote hoeveelheden drugs. Een Mexicaanse zakenman werd in het onderzoek in de gaten gehouden. In het onderzoek bleek dat het Beltrán Leyva-kartel drugs verstopte in geprefabriceerde thermische betonnen blokken die worden gebruikt in de bouw. De blokken werden geïmporteerd door dekmantelfirma’s. In de blokken zat een verborgen compartiment dat niet niet detecteerbaar was bij grenscontroles. Een van de hoofdverdachten is een man met de Spaanse en Mexicaanse nationaliteit die in Spanje als de coördinator van de groep in Europa wordt gezien.

In het onderzoek zou ook blijken dat de Mexicanen grootse plannen hadden met het afzetten in West-Europa van crystal meth. Daarbij maakten ze gebruik van routes die voorheen voor import van cocaïne werden gebruikt. De crystal meth werd geproduceerd in tropische delen van het zuiden van Mexico.

Witwasstructuur

De Spaanse politie zegt ook de witwasstructur van de criminele organisatie te hebben ontrafeld. Daarbij werd een netwerk van bedrijven gebruikt die de betonblokken ook daadwerkelijk verkochten aan bouwbedrijven in Europa. Niet alle blokken bevatten drugs.

Aan de andere kant bracht het witwasonderzoek ook geldstromen naar Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten en Hong Kong aan het licht. Daarbij werden de opbrengsten van de handel uiteindelijk naar Mexico overgemaakt, aldus de politie.