5 november 2025

Spaanse politie: offensief tegen gewelddadige criminele organisaties | 55 aanhoudingen (VIDEO)

De Spaanse Nationale Politie heeft woensdag in Málaga gezegd dat in een offensief tegen gewelddadige buitenlandse criminele organisaties aan de Costa del Sol in de afgelopen maand 55 personen zijn gearresteerd, en zeven netwerken zijn opgerold. Het ging met name om de aanpak van afpersing en liquidaties. Wekelijks waren er in de afgelopen zomer zware geweldsmisdrijven aan de costa, zoals ontvoeringen en schietpartijen.

37 vuurwapens

De politie meldde dat bij de acties bijna negen ton hasj en cocaïne, 37 vuurwapens (zoals aanvalsgeweren type AR-15), 40 auto’s en ruim 150.000 euro contant geld in beslag zijn genomen.

