Spaanse politie onderschept 35 pistolen (VIDEO)

De Nationale Politie in Spanje heeft vorige week in de buurt van Alicante in een auto 35 gemodificeerde alarmpistolen onderschept, die waarschijnlijk op weg waren naar Frankrijk. Twee Fransen die in de auto zaten, die valse kentekenplaten had, zijn aangehouden.

Knal-munitie

De agenten troffen de pistolen aan in een verborgen ruimte.

Het ging om alarmpistolen, die alleen knal-munitie konden afvuren, maar nu waren aangepast en geschikt gemaakt voor het afvuren van echte munitie.

Dergelijke wapens hebben geen registratienummer als vuurwapen, en worden veel verkocht in het criminele circuit. Ze zijn doorgaans minder betrouwbaar.

Specialisten

In Spanje zitten traditioneel veel criminele specialisten die alarmwapens aanpassen. Er zijn in het verleden verschillende criminele organisaties opgespoord die (onder meer) Turkse alarmpistolen aanpasten.

Het wapen waarmee Peter R. de Vries werd doodgeschoten was ook een alarmpistool dat was omgebouwd in Oost-Europa en waarschijnlijk afkomstig uit Turkije.

Bordeaux

De aangehouden Fransen waren mannen van 35 en 40 jaar oud. In het gps-navigatiesysteem van hun auto stond als eindbestemming de Zuid-Franse stad Bordeaux geprogrammeerd.

