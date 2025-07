29 juli 2025

Spaanse politie onderschept 3,5 ton hasj | Deels vermomd als sinaasappels (VIDEO)

Een zending hasj in Spanje bleek te bestaan uit bollen die waren beschilderd met oranje LaTeX verf om op sinaasappels te lijken. Aan de zuidwestelijke kust van Spanje werd vlak onder Cádiz een partij van in totaal 3.500 kilo hasj in beslag genomen, waarvan 1,8 ton aan pseudo-sinaasappels.