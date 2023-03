Spaanse politie: onderzoek naar marteling Marbella afgerond

Print This Post

Agenten van de Nationale Politie in Spanje hebben 15 mensen gearresteerd wegens hun vermeende betrokkenheid bij de ontvoering van vier mannen die werden gemarteld in Marbella. Een van de slachtoffers stond op het punt te sterven als gevolg van een diabetische coma. Aanleiding voor de ontvoering was waarschijnlijk de diefstal van 1,5 ton hasj.

December

De ontvoering van de vier vond plaats op 2 december. Enkele dagen later werd door hun naasten de politie ingeschakeld. Een paar weken daarna werden de mannen bevrijd. Het onderzoek is vorige week afgerond.

De politie schrijft in het dossier dat de slachtoffers werden geboeid en werden onderworpen aan een gewelddadig verhoor om erachter te komen waar de gestolen hasj zich zou bevinden. De slachtoffers werden daarbij bedreigd, geslagen en ook op andere manieren ernstig mishandeld. Ze kregen nauwelijks te eten en één van de ontvoerde mannen kwam bijna te overlijden doordat hij geen medicijnen voor zijn suikerziekte kreeg.

Wachtwoorden

De slachtoffers werden in Marbella overvallen door een groep van tussen de zes en acht gewapende mensen die hen aan handen en voeten vastbonden. Vervolgens gingen ze in een busje naar een villa in een woonwijk van Marbella. Door mishandeling en bedreiging moesten ze de wachtwoorden van hun telefoons afgeven.

Tussen 4 en 5 december bracht de politie vier meldingen over een verdwijning met elkaar in verband. Twee personen namen contact op met familieleden en eisten een losgeld van 5 miljoen euro. Eén van de vier gijzelaars werd ondertussen vrijgelaten.

Na bijna een week na de ontvoering vond de politie het huis waar de vier waren overvallen, dat van een van de slachtoffers bleek te zijn. Daarna volgde de recherche het spoor van een gestolen bestelbusje en een tweede mogelijk betrokken auto.

Villa

Uiteindelijk leidde het onderzoek naar een villa in Marbella waar de slachtoffers gevangen zaten. Inmiddels hadden de ontvoerders ook de stervende gijzelaar vrijgelaten. In de villa werden de twee anderen gevonden en vier personen aangehouden.

Vorige week is het onderzoek helemaal afgerond. In Marbella, Benahavís en Estepona zijn op zes plaatsen doorzoekingen geweest waarbij drugs, een pistool,veel munitie, skimaskers, zo’n 50.000 vacuümverpakte cash in euro’s en verschillende auto’s met valse kentekenplaten beslag zijn genomen. Er zitten nu nog 13 mensen vast.

Na ruim een ​​maand in een ziekenhuis te hebben gelegen is de suikerpatiënt weer opgeknapt.