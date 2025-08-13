Spanje: 860 kilo hasj gepakt na achtervolging op zee van zes uur

Patrouilleschip Dat gebeurde in de vroege morgen van zondag, rond 04.30. Een patrouilleschip van de Guardia Civil signaleerde een snelle smokkelboot die koers zetten naar het Spaanse vasteland. Toen de bemanning van dat bootje de aanwezigheid van de patrouille opmerkte probeerden ze op hoge snelheid weg te komen.

Meerdere vaartuigen van de Guardia Civil zetten de achtervolging in. Onderweg voerden de verdachten volgens de Guardia Civil gevaarlijke en roekeloze manoeuvres uit tussen andere schepen, en gooiden ze onderweg herhaaldelijk balen hasj overboord.

Tientallen kilometers

De achtervolging, gecoördineerd met het Operationeel Centrum van de Guardia Civil, duurde zes uur en strekte zich uit tot tientallen kilometers uit de kust. Uiteindelijk kon de politieboot rond 10.00 de smokkelboot onderscheppen en werden alle zeven opvarenden gearresteerd.

Er zijn 21 balen hasj met een totaalgewicht van 860 kilo in beslag genomen.