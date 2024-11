Spanje: cocaïnelab van Mexicaanse “Chapitos” ontmanteld

Methamfetamine Er zijn acht doorzoekingen geweest waarbij 125 kilo cocaïnepasta, ruim zes kilo methamfetamine, bijna 31 kilo cocaïne, 7.500 liter grondstoffen en ruim 21.000 euro in beslag genomen.

De labs zijn gevonden in een zeer ontoegankelijk gebied in de provincie Toledo. In het ene werd methamfetamine (crystal meth) gemaakt en in het andere cocaïne.

Ongewone bewegingen

Het onderzoek liep al sinds afgelopen juli toen de politie een tip kreeg over de productie van drugs in de gemeente Yuncos in Toledo. Na verschillende observaties waren de rechercheurs in staat door ongewone bewegingen van mensen en voertuigen in kaart te brengen waar de labs zouden moeten zijn.

Volgens de Spaanse politie breiden Mexicaanse criminele organisaties hun invloed in het land uit door zelf drugslabs op te zetten. De chemicus werkte voor een van de twee rivaliserende facties binnen de groep van het Sinaloa-kartel: Los Chapitos, dat is de factie die wordt geleid door de zoons van Joaquín Guzmán “El Chapo”.