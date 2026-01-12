12 januari 2026

Spanje: recordpartij van 10 ton cocaïne tussen zout onderschept (VIDEO)

Een gezamenlijke operatie van de Spaanse marine en de Spaanse nationale politie, met steun van onder meer de Amerikaanse DEA en Britse NCA, heeft vorige week geleid tot de inbeslagname van 9.994 kilo cocaïne, verstopt in 294 balen aan boord van een vrachtschip uit Brazilië dat onderweg was naar Europa. Er zijn dertien verdachten gearresteerd. Het betreft de grootste cocaïnevangst op volle zee door de Spaanse politie ooit.