Spanje rekent ontsnapte huurmoordenaar opnieuw in (VIDEO)

Connect on Linked in

Agenten van de Nationale Politie in Spanje hebben een man opgepakt die voortvluchtig was, na een veroordeling voor een huurmoord in 2009. Hij liquideerde in dat jaar in een ziekenhuis in Madrid een Colombiaanse topcrimineel.

Media

De verdachte is de Colombiaan Jonathan Montoya Rendón (39). Hij was een van de tien meest gezochte voortvluchtigen van Spanje. Deze zomer lanceerde de Spaanse justitie in de media een zoekactie naar deze tien personen.

Montoya Rendón werd bij verstek veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor de moord op de Colombiaanse onderwereldfiguur Leónidas Vargas in het 12 de Octubre-ziekenhuis in Madrid. Dat gebeurde met vier schoten uit een pistool met geluiddemper.

Aangegeven

In 2023 ontsnapte hij aan zijn straf omdat hij niet terugkeerde van een gevangenisverlof.

Amper een week nadat hij eerder deze maand door de Nationale Politie was opgenomen in de lijst van de tien meest gezochte voortvluchtigen, gaf hij zichzelf aan bij een politiebureau.

Caquetá-kartel

Leónidas Vargas, was een voormalig lid van het Medellín-kartel van Pablo Escobar.

Nadat Escobar in 1993 was doodgeschoten begon Vargas de criminele groep die ook wel het Caquetá-kartel is genoemd.