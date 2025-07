9 juli 2025

‘Spanning in Zwolse bajes tussen rivalen drugsruzie’

In het huis van bewaring in Zwolle zouden incidenten zijn geweest tussen opponenten in de gewelddadige drugsruzie die speelt in de regio Zwolle. Volgens De Stentor trad dat aan de dag tijdens een zitting dinsdag bij de Zwolse rechtbank. De man die vorig jaar september naast een sportkantine met een automatisch wapen het vuur opende op Emin Y. zit in de penitentiaire inrichting opgesloten samen met een vriend van Y..