Speciaal politieteam spoort tientallen veroordeelden op

Onttrekken Het gaat om mannen en één vrouw variëren in leeftijd van 22 tot en met 65 jaar. De meesten werden veroordeeld tot celstraffen tussen de 60 dagen en 15 jaar. De personen waren veroordeeld voor uiteenlopende delicten, zoals overtreding van de Opiumwet, oplichting, diefstal, mishandeling, witwassen, export harddrugs, mensenhandel, verkrachting en verduistering.

Ze konden in eerste instantie niet worden gevonden. Hierop werd het EVA-Team gevraagd ze op te sporen en aan te houden.

Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) de prioriteit, laat de politie weten. ‘Maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.’

Aangehouden

In de eerste twee maanden van dit jaar spoorde het team al 28 veroordeelden op die konden worden gearresteerd. Het team trof de meeste personen aan in hun woning, bij familie of in de woning van hun vriendin. Enkelen werden aangehouden onderweg naar hun werk of meldden zichzelf bij het politiebureau.

Eén persoon stond op het punt om op het vliegtuig te stappen naar Dubai.

Pepperspray

Een 29-jarige man werd door een buitenlandse rechtbank gezocht. Hij was veroordeeld tot 1057 dagen gevangenisstraf. De man stond fout ingeschreven op een adres in Nederland en bleek na onderzoek bij zijn vriendin te wonen, die ook op een verkeerd adres stond geregistreerd.

Uiteindelijk trof het team de man aan. Ze kon hem alleen onder controle krijgen door pepperspray in te zetten. Hij werd daarna uitgeleverd.