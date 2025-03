6 maart 2025

“Speciaal uit Colombia hierheen gevlogen voor draaiende houden drugslab”

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag drie jaar cel geëist tegen twee Colombianen die worden verdacht van het bewerken van drugs in een cocaïnewasserij in Spijkenisse. In de woning waar ze werkten werden vele honderden liters chemicaliën en andere spullen om drugs terug te winnen gevonden. “Je zult er maar naast wonen.”