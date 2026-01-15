 Meteen naar de content
15 januari 2026

Specialist verbergen cocaïne gearresteerd in Peru

De Colombiaanse drugsexpert Edison Alberto Romero Parga, beter bekend als “El Químico” (Chemicus), is eind december aangehouden op de internationale luchthaven Jorge Chávez in Lima, Peru. Dat is woensdag bekend geworden. Romero Parga stond internationaal gesignaleerd en wordt gezien als een sleutelpersoon binnen een transnationaal cocaïnenetwerk. Hij is een specialist die technieken had om cocaïne niet traceerbaar te verwerken in materialen.

De arrestatie werd uitgevoerd door de Peruaanse antidrugseenheid Dirandro en vond plaats in samenwerking met internationale opsporingsdiensten, waaronder de Amerikaanse DEA.

