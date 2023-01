Spookrijder bij fataal ongeval op A16 mogelijk betrokken bij schietpartij

Connect on Linked in

Een spookrijder die zondagavond op de A16 bij Prinsenbeek een dodelijk ongeluk veroorzaakte, was samen met de inzittenden van het voertuig mogelijk betrokken bij een schietpartij in Roosendaal, eerder op de avond. In de auto is een vuurwapen gevonden, meldt de politie.

Bij het ongeval op de A16 kwamen rond 23.15 drie mensen om het leven. De 33-jarige bestuurder uit Tilburg van de spookrijdende Seat en een bijrijder, een 17-jarige jongen uit Harreveld. Een 54-jarige man uit Rotterdam die achter het stuur zat van een Opel waar de spookrijder frontaal op crashte, kwam ook om het leven. Ook een hond die in de auto zat overleefde het niet. Er vielen drie gewonden, waaronder een 51-jarige moeder en haar 14-jarige dochter uit Antwerpen.

Verdachte

Van de spookrijdende auto is een 19-jarige man uit Drunen de enige die het ongeval overleefde. Hij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en wordt door de politie gezien als mogelijke verdachte van een schietpartij op de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. Daar raakte rond 23.00 een 19-jarige Roosendaler gewond, die voor behandeling naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Achtervolging

De politie trof in de omgeving geen verdachten aan, maar bij de schietpartij zou een auto betrokken zijn waar verschillende politie-eenheden naar uitkeken. Toen de auto gesignaleerd werd achtervolgde de politie deze rond 23.15 op de A58 tussen Roosendaal en Breda.

Doordat het voertuig er met gedoofde lichten en hoge snelheid vandoor ging, raakte de auto uit het zicht. Ook een andere politie-eenheid wist het voertuig op de A58 richting Breda niet bij te houden. Kort daarna reed het verdachte voertuig in tegengestelde richting de A16 op met fatale gevolgen. De politie staakte de achtervolging toen de auto in tegengestelde richting de snelweg opdraaide.

De snelweg was langdurig afgesloten in verband met hulpverlening en onderzoek.