‘Spoor naar verdachte beveiligingsondernemer Yayha H. ontstond in 2020’

Eindhoven Yahya H. (40) en Hafid A. (42) komen uit Venray, maar opereren al langere tijd vanuit Eindhoven. H. is vanaf 2007 eigenaar van beveiligingsbedrijf Secutor Security, een bedrijf dat veel diensten heeft geleverd voor grote evenementen en aan de overheid, zoals aan een tbs-kliniek en gemeenten. H. ging regelmatig op de foto met commissarissen van de Koning en burgemeesters.

Onbekende

Hafid A. komt in 2020 (eerst nog als onbekende) in het vizier van de recherche. In een onderzoek naar een cocaïnewasserij communiceren verdachten met Sky ECC-telefoons. Eén gespreksdeelnemer is aanvankelijk niet te identificeren. A. is een horeca-ondernemer in Eindhoven, maar de politie denkt dat zijn broer de zaken op zijn naam heeft genomen. A. heeft geen inkomen, maar rijdt wel in een Porsche Macan. Gaandeweg rijst bij de recherche dat A. de onbekende Sky-gebruiker moet zijn, die ook mogelijk betrokken is bij 300 kilo cocaïne.

TCI

Eind december 2023 komt bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie binnen dat Hafid A. en Yahya A. samenwerken in de grootschalige cocaïnehandel, en dat ze hiervoor legale bedrijven als dekmantel inzetten.

Vanaf eind 2023 is het onderzoek naar de twee echt beginnen te lopen.

Novadic-Kentron

Yahya H. was ooit teamleider beveiliging bij verslavingsinstelling Novadic-Kentron, en regelde de beveiliging in een Venrayse discotheek. Zijn latere bedrijf Secutor Security levert onder meer straatcoaches aan Brabantse en Gelderse gemeenten. Ook werkt het bedrijf voor tbs-kliniek De Rooyse Wissel en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De recherche gaat de bedrijven van H. en A. doorlichten, samen met onder meer de Belastingdienst, en attendeert huisbankier Rabobank.

Chats

Door politie gekraakte chats van versleutelde telefoons zou direct bewijs opleveren over import en distributie van cocaïne. De verdachten blijken in de auto ook allerlei vertrouwelijke gesprekken te voeren, zo hoort de politie als ze erin heimelijk microfoons verstoppen. In de auto van Hafid A. wordt kennelijk over cocaïne, verstopt in koffietransporten, gesproken.

Ook zou geld worden witgewassen en opdrachtgevers van Secutor worden opgelicht.

Door allerlei slordigheidjes van de verdachten kan de FIOD steeds meer aanwijzingen voor grootschalige fraude en witwassen in kaart brengen.

Op woensdag 5 februari vallen politie en FIOD binnen in tientallen woningen en bedrijfspanden in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Naast Hafid A., Yahya H., worden accountant Joris W. en een administratief medewerkster van Secutor opgepakt en ook twee anderen, voor onder meer voor wapenbezit.

Nu zitten alleen A. en H. nog vast.