‘Staalkaart van bezit Antwerpse onderwereld in Dubai’

Havenarbeiders Het gros van de criminelen die België graag zou willen hebben verblijft nog in Dubai, of heeft daar aanmerkelijk belang. Bijna allemaal zijn ze rijk geworden door de cocaïnehandel via de Antwerpse haven.

Opvallend is dat er ook een aantal voormalige Antwerpse havenarbeiders aanzienlijke bezittingen in het emiraat heeft.

Kadaster

De Verenigde Arabische Emiraten hebben enige jaren geleden met Nederland en België rechtshulpverdragen gesloten. Nu is het voor beide landen gemakkelijker om personen uitgeleverd te krijgen of door de plaatselijke autoriteiten onderzoek te laten doen of gegevens op te vragen.

Onderzoeksplatform OCCRP publiceerde vorig jaar een database met gegevens uit het kadaster in Dubai.