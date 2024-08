‘Staatssecretaris wil veroordeelden in buitenland straf laten uitzitten’

Connect on Linked in

PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie en Veiligheid onderzoekt of Nederlandse veroordeelden in buitenlandse cellen hun straf kunnen uitzitten. In Nederland staan cellen leeg door een groot tekort aan gevangenispersoneel. Volgens De Telegraaf bekijkt de staatssecretaris ook in hoeverre soberder gevangenisregime kan bijdragen aan het probleem.

2000

In Nederland zijn er zo’n 2000 veroordeelden die op vrije voeten zijn, terwijl ze eigenlijk hun straf moeten uitzitten. Daar zijn ook mensen bij die zijn veroordeeld voor wat ernstiger misdrijven, zoals daders van zedenmisdrijven of dood door schuld.

Coenradie zoekt actief naar celruimte in het buitenland.

In het verleden heeft Nederland onderdak geboden aan gedetineerden uit Noorwegen en België, toen er nu wel voldoende ruimte was Eerder zijn bijvoorbeeld gevangenen uit België en Noorwegen in Nederlandse cellen geplaatst.

‘Stoere taal

‘Een versoberd gevangenisregime en meer cameratoezicht zou volgens de staatssecretaris ook minder personeelsinzet vergen. Coenradie denkt niet dat de problemen kunnen worden opgelost door vaker meerpersoonscellen in te zetten, omdat dit praktisch niet uitvoerbaar is.

Coenradie kan niet garanderen dat de plannen ook succesvol zullen zijn.

Eerder bekritiseerde een topambtenaar de in zijn ogen ‘stoere taal’ van de nieuwe regering waar het ging om de aanpak van de plannen in de strafinrichtingen.

