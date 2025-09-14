Start proces tegen cokebaron Flor Bressers

Beeld: de verdachte drugsbaas Flor Bressers

Geldvondst

Zijn imperium stortte in mei 2020 in, toen de politie in Eindhoven 12,5 miljoen euro cash vond in een verborgen ruimte van een appartement – de grootste contante geldvondst ooit in Nederland. Kort daarna liep ook zijn lucratieve lijn met mangaanerts vast toen in Rotterdam 3.200 kilo cocaïne werd onderschept, in de zaak met het Antwerpse bedrijf Kriva Rochem.

Zicht

Bressers leefde intussen in ongekende luxe, met jachten, privé-eilanden en miljoenen aan sieraden, kleding en wijn. Maar via gekraakte versleutelde chats kreeg justitie zicht op zijn organisatie en zijn corrupte contacten bij politie en justitie.

Opgepakt

Na een mislukte arrestatiepoging in Eindhoven werd hij in 2021 in Zwitserland opgepakt. In de gevangenis in Beveren bleven er signalen dat hij probeerde te ontsnappen, zelfs met plannen voor een gewelddadige bevrijding met bazooka en helikopter. Daarbij zou ook de Nederlandse topcrimineel ‘Bolle’ Jos Leijdekkers een rol hebben gespeeld.

Het Belgische Openbaar Ministerie houdt Bressers verantwoordelijk voor zeker tien coke-transporten, samen goed voor 17.000 kilo cocaïne. Ook enkele Nederlandse criminelen staan met hem terecht.

De vondst van 12,5 miljoen in Eindhoven bleek het begin van zijn ondergang.

Een Nederlandse verdachte kwam eerder op vrije voeten door een procedurefout van justitie.