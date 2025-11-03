Steeds meer hooggedoseerde Canadese wiet onderschept in Antwerpse haven

De Gazet van Antwerpen schrijft dat dit jaar al vier inbeslagnames zijn gedaan van ruim 3.000 kilo. Op 22 september trof de douane tussen een lading hout in een container op een schip in de haven een partij van 3.089 kilo wiet aan, afkomstig uit Canada. Dat was in één keer bijna tien keer zoveel wiet als in heel 2023 werd onderschept. Sindsdien namen zowel het aantal drugsvangsten als ook de grootte van die vangsten toe.

Voor 2025 staat de teller tot nu toe op dertien inbeslagnames van in totaal 19.339 kilo wiet. Het merendeel daarna kwam uit Canada (twaalf inbeslagnames), één partij kwam uit Thailand.

Legalisering

In Canada, Thailand en verschillende staten in de Verenigde Staten is de productie van cannabis deels of volledig gelegaliseerd. Die legalisering geldt in principe alleen voor de markt in die landen, maar dat houdt de producenten en criminele organisaties niet tegen om tonnen wiet te exporteren, schrijf de Gazet. De partijen komen België binnen via zowel maritieme vracht als via luchtvracht, koerier- en postzendingen, maar ook in de bagage van passagiers.

Wekelijks

Ook in Canada zelf stijgt het aantal inbeslagnames. Volgens de Canadese krant La Presse wordt er wekelijks een container of partij wiet voor Europa onderschept. Uit cijfers van de Canadese douane blijkt dat dit lopende fiscale jaar al 32 ton wiet is onderschept, tegen 17 ton vorig jaar. Volgens de Canadese krant zijn 35 procent van de legale wietkwekers in het land mensen met een crimineel verleden of banden met criminele organisaties. Doordat het land kampt met overproductie van wiet en de bijhorende prijsdaling worden veel partijen illegaal gesmokkeld via zeehavens, luchthavens en postpakketten naar Europa.

Hoog THC-gehalte

Een ander gegeven is dat het THC-gehalte van de wiet uit Californië, Canada of Thailand veel hoger is dan de gemiddelde wiet die in België of Nederland voorhanden is, tussen de 25 en 28 procent THC. Nationaal drugscoördinator professor Charlotte Colman: ‘Het onderscheid tussen soft- en harddrugs is achterhaald en zou mensen op het verkeerde been kunnen zetten. Het is crimineel gezien misschien interessanter om de hooggedoseerde cannabis aan te kopen dan zelf te produceren. Het kan natuurlijk ook zijn dat politie de plantages minder vindt, zeker omdat cannabisproductie een minder grote prioriteit is’, aldus Colman tegen de Gazet.