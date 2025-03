Steeds meer drugssmokkel via oorlogsgebieden, en toegenomen verkoop via dark web

door Joost van der Wegen

Beeld: fentanyl-pillen

Invloed

Vooral de toegenomen productie van synthetische drugs, en het toegenomen aantal soorten hiervan, heeft invloed op de drugsmarkten. Vooral opioïden, zoals fentanyl, zijn populair geworden. Er bestaan 26 varianten van deze drugs, wereldwijd.

Drugslabs duiken steeds vaker op in landen waar ze traditioneel niet werden aangetroffen. Dit meldt het drugsagentschap van de Verenigde Naties, tijdens haar jaarlijkse internationale conferentie.

Kennis

Op het internet vindt steeds meer handel plaats, op het dark web, waardoor de verkoop mede is toegenomen. Op internet wordt ook steeds meer reclame gemaakt voor drugs, via sociale media, bij jonge of kwetsbare gebruikers. Ook wordt steeds meer kennis uitgewisseld over de productie van illegale drugs, aldus de Verenigde Naties.

Crypto-valuta maken het handelaren steeds gemakkelijker om hun product weg te zetten, zonder dat ze kunnen worden betrapt.