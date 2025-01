Steeds vaker oplichting van ouderen door nepagenten

De politie hield vorig jaar 357 verdachten aan die zich voordeden als agent om met name ouderen op te lichten. Dat is een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder toen er 132 verdachten werden aangehouden.

Geraffineerd

Daders werken georganiseerd en maken gebruik van geraffineerde trucs. Ze bellen hun slachtoffers op en doen zich voor als agent. Ze waarschuwen dat er gegevens van de mensen zijn gevonden bij inbrekers. Vervolgens biedt de nepagent aan om met spoed waardevolle spullen tijdelijk ‘veilig te stellen’. Loopjongens, vaak jongvolwassenen en zelfs minderjarigen van 14 of 15 jaar komen deze spullen vervolgens ophalen. Soms proberen ze ook de bankpas en pincode mee te krijgen. Om geloofwaardiger over te komen, dragen ze geregeld iets dat lijkt op een politie-uniform.

Kwetsbare slachtoffers

Volgens Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider Senioren en Veiligheid, is het probleem groot en raakt het slachtoffers diep. ‘Ze spelen in op het respect en vertrouwen dat ouderen vaak hebben voor autoriteit. Slachtoffers worden onder grote druk gezet om snel te handelen. Het is een sluwe werkwijze die helaas al veel slachtoffers heeft gemaakt. Het zorgt niet alleen voor materiële schade en schrijnende gevallen van kwetsbare slachtoffers die al hun waardevolle bezittingen zijn kwijtgeraakt, maar ook voor verlies van vertrouwen in ons als organisatie. Dat is onacceptabel.’



De politie wil naast loopjongens die op heterdaad zijn aangehouden ook de organisatoren achter deze criminele netwerken aanpakken. Ze roept op om altijd aangifte te doen, ook als het gaat om een poging tot oplichting.