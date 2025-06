Steekpartij bij eerder wegens dodelijke schietpartij gesloten geweest partycentrum

Beeld: politieonderzoek na de steekpartij bij partycentrum Sunrise (foto MediaTV)

Aanspreekbaar

De steekpartij vond plaats rond 3.30 in de nacht bij het centrum aan de Galvanistraat in Rotterdam-West. Het slachtoffer was volgens de eerste berichten nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend of het om een man of een vrouw gaat, meldt RTV Rijnmond.

Getrokken wapens

Volgens een lokale 112-fotograaf heeft de politie na de steekpartij twee personen aangehouden. Dit deden agenten met getrokken wapens.

Op het moment van de steekpartij was er een groot feest gaande, waarbij zo’n 400 mensen aanwezig waren. Het partycentrum was net weer open na lange tijd dicht te zijn geweest.

Doodgeschoten

De sluiting volgde op een schietpartij, waarbij een dode en een zwaargewonde vielen. Dat gebeurde in de nacht van 1 op 2 februari. Toen werd de 42-jarige Ardiles Gerard uit Hoorn doodgeschoten. Gerard overleed een dag later in het ziekenhuis. Een 24-jarige Amsterdammer raakte ernstig gewond, nadat hij ook werd beschoten toen hij achter het groepje met de schutter zou zijn aangegaan, kennelijk om deze bij de politie aan te wijzen.

In de zaak werden al snel twee verdachten aangehouden: een 43-jarige Amsterdammer en een 46-jarige Rotterdammer. Zij werden niet veel later op vrije voeten gesteld.

In mei van dit jaar werd een 32-jarige verdachte uit Amsterdam in België aangehouden.

Gewond

Op 14 december 2024 was er ook al een schietpartij bij hetzelfde zalencentrum in Rotterdam. Daarbij raakte een 27-jarige man uit Gouda gewond.

In 2011 werd het zalencomplex ook al gesloten, toen door burgemeester Aboutaleb. Aanleiding was een steekpartij op straat. De huidige eigenaar zegt veel maatregelen te hebben genomen, om incidenten te voorkomen. Hij stelt bij Rijnmond dat zijn zaal de enige is waar Surinamers, Kaapverdianen, Hindoestanen en Antillianen terechtkunnen met grootschalige feesten.