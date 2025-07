12 juli 2025

Stekkenboer en Goudlokje krijgen celstraf voor wietteelt

De rechtbank in Almelo heeft zes verdachten in een onderzoek naar grootschalige wietteelt veroordeeld. De verdachten zijn drie broers, de ex-partner van een van de broers, twee buurtgenoten en de vader en ex-partner van een van die buurtgenoten. De hoogste straf (zie vonnis) is voor een man die als bijnaam “De Stekkenboer” had: drie jaar cel. Zijn partner “Goudlokje” 2,5 jaar cel.