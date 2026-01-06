6 januari 2026

Sterke mannen in Venezuela onaangetast door Trump

De nieuw aangetreden president van Venezuela, Delcy Rodríguez, komt uit een politiek machtige familie die is beschuldigd van corruptie, maar zij is zelf niet in verband gebracht met drugshandel of georganiseerde criminaliteit. Maar de Verenigde Staten hebben met de ontvoering van president Nicolás Maduro nog lang geen einde gemaakt aan de machtspositie van figuren die ruim baan geven aan de georganiseerde criminaliteit in Venezuela.