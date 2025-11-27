Strafadvocaat Stijn Franken overleden



Stijn Franken was lange tijd de advocaat van Willem Holleeder en onder meer van Volkert van der Graaf, de man die in 2002 Pim Fortuyn doodschoot. Hij studeerde rechten in Tilburg en was sinds 1994 advocaat. Hij promoveerde in Tilburg en was tevens emiritus-hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Utrecht.

Franken was ook de advocaat van verpleegster van Lucia de Berk, die door de rechtbank in Den Haag werd veroordeeld tot een levenslange celstraf voor zeven moorden en drie moordpogingen op patiënten. Franken procedeerde in de zaak en via een terugverwijzing van de Hoge Raad werd de zaak overgedaan en De Berk uiteindelijk in 2010 vrijgesproken.

In 2024 verscheen een boek op zijn naam: De laatste man, over zijn leven en zijn visie op het strafrecht.

Franken was de laatste jaren verbonden aan Spijker Strafrechtadvocaten in Arnhem. Uit het in memoriam:

‘In zijn boek De Laatste Man gaf Stijn woorden aan wat hem dreef: het idee dat de advocaat soms de enige is die tussen de verdachte en de afgrond in blijft staan. Het boek is meer dan een reflectie op zijn loopbaan; het is een moreel pleidooi, een spiegel voor de samenleving, en tegelijk een intiem inkijkje in de twijfels, overtuigingen en moed die zijn werkzame leven kleurden.

Wie het leest, leert niet alleen over het recht, maar vooral over de menselijkheid die daarin besloten ligt — en over de man die Stijn was: bescheiden, scherpzinnig, creatief en empathisch.’