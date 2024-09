Strafeisen voor verdachten die lijk drugskok wegmaakten

Justitie heeft maandag tegen drie verdachten van de productie van drugs een celstraf van 4,5 jaar geëist. Bij de productie raakte volgens het Openbaar Ministerie één verdachte gewond en kwam een tweede te overlijden. Zijn lichaam werd achtergelaten in de kofferbak van zijn eigen auto.

Beeld: de rechtbank in Arnhem

Levenloos

Op 6 februari 2023 werd de 43-jarige Christiaan van Z. uit Roermond met een zware koolmonoxidevergiftiging afgeleverd bij het ziekenhuis. Een week later werd in de kofferbak van zijn eigen auto, bij Voorthuizen het levenloze lichaam gevonden van de 45-jarige Belg Denis van den Broeck. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat zij drugs produceerden in een loods in Veenendaal, tot het misging.

Oud vuil

Het lijk van de Belgische kok werd gedumpt om ontdekking van het drugslab te voorkomen, schrijft de krant. Het lichaam was in te slechte staat om het nog aan zijn kinderen te kunnen tonen. ‘De verdachten hebben de zoon en dochter zo het afscheid van hun vader ontnomen’, aldus de officier voor de rechtbank in Arnhem.

De advocaat van de vrouw van het Belgische slachtoffer las een slachtofferverklaring voor, schrijft Omroep Brabant. De vrouw blijft achter met twee kleine kinderen en ervaart veel psychische klachten door de gebeurtenissen. Ze heeft de autopsie meegemaakt van haar overleden man, die toen al in verre staat van ontbinding was. Daarnaast heeft ze zelf zijn auto opgehaald uit Nederland. ‘De lijkengeur hing nog in de auto’, stond in de verklaring.

Loods

De 30-jarige Daniël L. uit Ede leverde volgens het OM de zwaargewonde medeverdachte af bij het ziekenhuis. Hij huurde de loods waarin later in februari 2023 een ontmanteld drugslab werd gevonden. De verdachten in de zaak ontkennen betrokken te zijn. Tegen Van Z. werd een jaar cel geëist.

Op 30 september volgen de pleidooien van de advocaten.