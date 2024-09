Straffen geëist voor grootschalige autodiefstal, één auto gebruikt bij liquidatie Inchomar Balentien

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft donderdag celstraffen tot drie jaar en negen maanden geëist tegen zeven verdachten van grootschalige autodiefstal. De auto’s werden vooral gestolen in de Rotterdamse wijken Ommoord en Zevenkamp. Eén auto dook op als vluchtauto bij de liquidatie van Inchomar Balentien in Amsterdam-Zuidoost, in juli 2019.

(Foto: bloemen op de plek waar Inchomar Balentien werd doodgeschoten / Beeld: Crimesite)

82 auto’s

Justitie verdenkt de zeven verdachten van de diefstal van in totaal 82 auto’s in Rotterdam en omgeving. Ook worden ze verdacht van witwassen. Het gaat om drie Rotterdammers van 37 en een van 42, een 36-jarige Hagenaar, een 35-jarige Zoetermeerder en een 28-jarige man uit Capelle aan den IJssel.

Eclips

Op Oudejaarsavond 2019 startte de recherche onderzoek Eclips. Het viel de recherche op dat bij een aantal zware geweldsdelicten, waaronder liquidaties, gestolen auto’s met valse kentekenplaten werden gebruikt. Deze auto’s, waaronder opvallend veel Renaults, bleken met name in de Rotterdamse wijken Ommoord en Zevenkamp te zijn gestolen.

Liquidatie

Eén van de gestolen auto’s dook op bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Inchomar Balentien, bij metrostation Kraaiennest in de Bijlmer. Deze liquidatie vond plaats op 20 juli 2019 en uit onderzoek bleek de door de daders gebruikte Renault Megane een paar maanden eerder in Rotterdam te zijn gestolen. Ook andere gestolen wagens konden worden teruggevoerd naar de Maasstad.

Identieke modus operandi

In het onderzoek naar de autodiefstallen kwamen de verdachten op een zeker moment in beeld. Dat had er mee te maken dat een aantal jaar eerder in exact dezelfde wijken dezelfde soort auto’s werden gestolen en de modus operandi ook vrijwel identiek was. Vier van de verdachten die donderdag voor de rechter verschenen waren eerder al veroordeeld voor die diefstallen.

Volop bewijs

De politie volgde langere tijd de bewegingen van de voertuigen en trof een aantal verdachten ook bij de gestolen auto’s aan. Daarop zijn arrestaties verricht en gegevensdragers in beslag genomen. Op mobiele telefoons bleek volgens de politie een schat aan informatie te staan. Voorverkenningen waar bepaalde type voertuigen stonden, live updates tijdens de diefstal en plekken waar de gestolen auto’s tijdelijk geparkeerd moesten worden om ze van valse kentekenplaten te voorzien.

Criminele milieu

Vervolgens werden de wagens aangeboden binnen het criminele milieu en werden ze doorverkocht. Niet alleen in Nederland werden ze aan de man gebracht, maar ook verdwenen personenauto’s naar België en Duitsland.

‘Koud gezet’

De autobende opereerde volgens het OM in wisselende samenstelling. Uit het onderzoek blijkt dat het om goed voorbereide diefstallen ging. Auto’s werden gespot en geopend met een sleutel die met een speciaal apparaat was gekopieerd. De auto werd snel gestart en ‘koud gezet’ op openbare parkeerplaatsen of parkeergarages. Daar werden vervolgens snel valse kentekens aangebracht.

Uit de uitgelezen telefoons komt volgens de officier van justitie het beeld naar voren dat de 42-jarige Rotterdammer de leiding had over de criminele organisatie.

‘Hij was de spin in het web. Hij had contact met afnemers, bepaalde welke auto’s weggenomen moesten worden en regelde dat de auto’s daadwerkelijk weg werden gehaald. Ook daarna had verdachte nog een grote rol, hij zorgde ervoor dat de auto’s werden voorzien van valse kentekenplaten en werden weggebracht naar de afnemers.’

Tegen hem eist het OM drie jaar en negen maanden cel. De andere zes verdachten hoorden straffen variërend van één jaar en negen maanden tot drie jaar en vijf maanden tegen zich eisen. De rechtbank doet binnenkort uitspraak.