Suriname: in beslag genomen vuurwapens verduisterd (VIDEO)

Brazilië Volgens korpschef Bryan Isaacs waren de twee vuurwapens in beslag genomen en geregistreerd bij de politie in Suriname. Daarna werd van de Braziliaanse politie vernomen dat de wapens zijn gevonden op een Braziliaans schip dat uit Suriname was vertrokken en op weg was gegaan naar Brazilië.

De wapens waren gedeponeerd in de wapenkamer van de afdeling Cold Case. In verband met het onderzoek is op 3 december de gehele afdeling Wapenbeheer geschorst. Onder leiding van het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart. Het hoofd van de afdeling is vervangen.

Dreigbrief

Op de vloer van de afdeling Cold Case is een dreigbrief aangetroffen. Uit de verklaring van de korpschef blijkt niet direct dat er een verband is met de verdwenen vuurwapens.

De brief is op de ochtend van 2 december gevonden op de vloer van de afdeling Cold Case. In de brief werden medewerkers van de Surinaamse politie bedreigd. Details daarover en over het motief is door de korpschef verder niets naar buiten gebracht.

Isaacs zei wel dat er in het onderzoek naar de brief contact is opgenomen met politiediensten in het buitenland.