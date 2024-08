Suriname vernielt illegale landingsbaan in de jungle

Connect on Linked in

Woensdag heeft het Justitieel Interventie Team (JIT) in Suriname samen met eenheden van het leger een illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen onklaar gemaakt, zo meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Geen wegen

De baan lag diep in de jungle, in het Goliath-gebied, in het district Sipaliwini, een gebied waar geen wegen zijn.

Het is de vierde illegale landingsbaan in dit gebied die in korte tijd is vernield.

Cocaïne

Dit soort illegale vliegstrips worden gemaakt door drugssmokkelaars die er landen met kleine vliegtuigjes, vanuit Brazilië of Colombia. Ze droppen er pakketten met cocaïne en vertrekken weer meteen.

Er zijn in het verleden verschillende landingen op vliegstrips in Goliath-gebied uitgevoerd.

