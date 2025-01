Dinsdagavond 31 augustus 1993. De Maastrichtse Studentenvereniging Circumflex geeft ter gelegenheid van de introductieweek een groot feest in de Herbenusstraat. Onder de talloze studenten bevindt zich ook de achttienjarige Tanja Groen. Kort daarvoor is ze vanuit het Noord-Hollandse Schagen verhuisd naar Gronsveld, een klein plaatsje even buiten Maastricht. Samen met haar ouders heeft ze haar kamer in een voormalige kasteelboerderij ingericht. Ze gaat gezondheidswetenschappen studeren aan de Rijksuniversiteit Limburg.