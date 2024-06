Tassen met ketamine aangetroffen bij verkeerscontrole

Connect on Linked in

De politie heeft tijdens een verkeerscontrole dit weekeinde tientallen kilo’s ketamine in beslag genomen. Ze heeft de bestuurder van de vrachtwagen waarin dit werd gevonden aangehouden.

Aandacht

De bestuurder van de vrachtwagen trok vrijdagmiddag op de A58 ter hoogte van Etten-Leur de aandacht van een politieagent, doordat hij slingerend reed. Toen de politiemedewerker wilde kijken wat de oorzaak daarvan was, zag hij dat de man met een telefoon in zijn hand de vrachtwagen bestuurde. Hij zette de chauffeur aan de kant en bekeurde hem. Daarna controleerde de politieagent de vrachtpapieren.

Tassen

Toen de agent ook in de laadruimte van het vrachtwagentje keek, trof hij daar meerdere tassen aan met daarin de illegale drug ketamine. De bestuurder van de vrachtwagen, een 26-jarige, is aangehouden voor drugsbezit. De ketamine en de vrachtwagen zijn in beslag genomen. De verdachte heeft een nacht in de cel doorgebracht. Hij is zaterdag verhoord, laat de politie vandaag weten in een bericht.

Tegen pijn

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van het het ministerie van Volksgezondheid is betrokken bij deze zaak. Ketamine is van oorsprong een geneesmiddel dat gebruikt kan worden als middel tegen pijn, en als narcosemiddel bij operaties. Het mag daarom niet ongeregistreerd worden verhandeld, bijvoorbeeld als recreatieve partydrug. De verdachte kan daarom ook door de inspectie nog een straf krijgen opgelegd.