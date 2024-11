‘Tbs-kliniek vraagt hulp ministerie om drugsprobleem’

Afgewezen De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft het verzoek van de kliniek afgewezen, omdat de Inspectie vindt dat de tbs-kliniek zelf onderzoek moet doen en het probleem oplossen.

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland is ook niet ingegaan op het verzoek van de kliniek. Ook het Openbaar Ministerie zegt eerst een intern onderzoek af te willen wachten.

Misstanden

In 2022 zijn binnen een paar maanden tijd negen medewerkers geschorst omdat er misstanden waren. In een kritisch rapport van een extern bureau bleek dat er sprake is van structureel wantrouwen onder het personeel ten opzichte van de leidinggevenden.

Ook waren er tbs’ers die tijdens verlof moorden en een verkrachting pleegden, daarover verschenen eveneens kritische rapporten.