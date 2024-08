Teamchefs politie Rotterdam weg na wangedrag binnen korps

Connect on Linked in

Twee teamchefs van het basisteam Rotterdam-Centrum van de politie leggen per 1 september hun functie neer. Ze doen dat na de onthullingen in NRC over het ‘sociaal onveilige werkklimaat’.

NRC schreef deze week dat er bij het politieteam in het centrum van Rotterdam sprake is van racisme, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, pestgedrag, overmatig drankgebruik en buitensporig handelen op straat. De Rotterdamse korpschef Fred Westerbeke zei dat hij geschokt was door de uitkomsten.

‘Met alle rumoer dat de afgelopen week is ontstaan, kunnen wij niet bijdragen aan een constructieve verandering’, zeggen de vertrekkende teamchefs. Het besluit om op te stappen namen ze zelf, zeggen ze.

Klachten

Er zijn al langere tijd klachten over het team in Rotterdam-Centrum waar zo’n 230 agenten werken. De Nederlandse Politiebond had gevraagd om de problemen in kaart te laten brengen. De politie Rotterdam heeft vervolgens de opdracht gegeven om onderzoek te doen. De resultaten van het onderzoek kwamen in juni, maar bleven in besloten kringen om te voorkomen dat er informatie zou uitlekken, schrijft NRC.

Discriminatie

De krant sprak zes betrokken politieagenten die anoniem willen blijven over de problemen. Zij bevestigen dat er sprake is van racisme en seksisme op de vloer. Sommige collega’s zijn daardoor zelfs langdurig ziek en zitten thuis ‘en de pesters gaan vrijuit’, zegt een van de agenten tegen de krant.