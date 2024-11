‘Telegram deelde voor het eerst data met politie’

Twintig strafzaken In het kader van twintig strafzaken die te maken hebben met kinderporno en wapen- en drugshandel zijn afgelopen weken gegevens door Telegram overgedragen.

Een paar weken geleden verwijderde Telegram – na maandenlang aandringen – Nederlandse bangalijsten van de app. Dat gebeurde nadat de oprichter van Telegram, Pavel Doerov, in Frankrijk was gearresteerd.

In september kondigde het mede in Rusland en Dubai gevestigde bedrijf al aan nummers en IP-adressen aan de politie te zullen gaan verstrekken.

Infiltraties

Of dit nu in de toekomst vaker gaat gebeuren is niet duidelijk, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegen de NOS.

De recherche infiltreert geregeld in Telegram-groepen omdat daar in wapens of drugs worden gehandeld of omdat er mensen worden geworven om gewelddadige klussen voor criminelen op te knappen.

Crimesite onthulde recent dat agenten zich in Telegram-groep “Plofkraak” en op Snapchat uitgaven voor een crimineel, om zogenaamd aanslagen te plegen. De rechtbank zag in die zaak overigens te weinig bewijs tegen de vermeende uitlokkers.

