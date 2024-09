Telegram gaat politie nummers en IP-adressen verstrekken

Geklaagd Zo staat het inmiddels in het privacybeleid van de in Rusland geregistreerde, en internationaal zeer succesvolle encryptiedienst, te lezen.

In Nederland heeft de recherche herhaaldelijk geconstateerd dat op Telegram-kanalen in drugs op wapens is gehandeld. De minister van Justitie heeft in het verleden geklaagd over het gebrek aan medewerking van Telegram met de politie.

Telegram-oprichter Pavel Doerov (foto) is vorige maand onlangs door de Franse autoriteiten aangehouden. Hij is na vier dagen hechtenis voorlopig op vrije voeten. Hij heeft deze week toegezegd het privacybeleid van Telegram te zullen gaan aanpassen.

AI

Doerov heeft ook gezegd dat de zoekfunctie van Telegram door een team van moderatoren met AI-software zal worden gemonitord en dat problematische content zal worden geweerd.

Telegram heeft wereldwijd ongeveer een miljard gebruikers en maakt gebruik van end-to-end encryptie die politiediensten, zonder fysieke toegang tot een telefoon, moeilijk kunnen kraken. Een zeer kleine minderheid daarvan gebruikt de dienst voor criminele activiteiten.

