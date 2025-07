TGO onderzoekt mysterieuze dood vrouw (78) in woning Bunschoten

Woning overhoop Op vrijdagmiddag 6 juni kwam een melding binnen dat een zwaargewonde vrouw was gevonden in haar woning in Bunschoten. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een paar dagen later overleed. Toen agenten bij de woning kwamen, bleek dat de woning deels overhoop lag. Ook was er een raam kapot aan de voorzijde van de woning.

Auto te water

De politie meldt dat het nog onduidelijk is wat er exact is gebeurd en doet uitgebreid onderzoek naar alle mogelijke scenario’s en omstandigheden. Ook meldt de politie op zoek te zijn naar specifiek twee getuigen die met de politie in de nacht van 5 op 6 juni hebben gesproken in verband met een auto te water langs de Heemstedesingel ter hoogte van de Zuiderzeelaan in Bunschoten-Spakenburg. Dat is op circa 200 meter van de woning waar de vrouw werd aangetroffen.

Van deze getuigen weet de recherche inmiddels dat het twee mannen waren van mogelijk rond de 25 jaar. Ze spraken mogelijk Arabisch, Pools of een andere buitenlandse taal. Ze waren er met een fiets, dus ze komen mogelijk uit Bunschoten-Spakenburg.

Misdrijf

De politie gaat er van uit dat de vrouw het slachtoffer is geworden van een misdrijf en dat de man die uit het water kwam met de zaak te maken heeft. Of er sprake was van een woninginbraak of -overval is nog onduidelijk.



Ook komt het rechercheteam graag in contact met getuigen die de bewuste nacht een persoon die uit het water kwam hebben gesproken. De recherche is daarnaast op zoek naar deurbel- of camerabeelden.