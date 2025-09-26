Team Grootschalige Opsporing onderzoekt vermissing Tijn (25) uit Alkmaar

Hij droeg toen vermoedelijk een zwarte jas van het merk Moncler en hij verplaatst zich mogelijk op een lichtkleurige damesfiets.

Sinds de melding van de vermissing is er intensief onderzoek verricht door meerdere rechercheteams. Met de inzet van het TGO worden deze verschillende expertises samengebracht, zodat het onderzoek nog gerichter en gecoördineerder kan plaatsvinden.

Veel tips

De politie meldt vrijdag dat er al vele tips zijn binnengekomen wat ook heeft geleid tot het aantreffen van de vermoedelijke fiets van Tijn. Echter tot op heden is er geen contact geweest met de vermiste man en is er geen zicht op waar hij zich bevindt. Op het moment waarop hij voor het laatst gezien is droeg hij vermoedelijk een zwarte jas van het merk Moncler en witte schoenen.

Tijn is 1.73 meter lang, heeft een normaal postuur, kort rossig haar en bruine ogen.