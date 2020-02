Tien arrestaties en één gewonde bij grote politieactie Noord-Nederland

Connect on Linked in

In Noord-Nederland zijn donderdagavond tien mensen opgepakt bij zeventien politie-invallen in een lopend rechercheonderzoek. In Drachten werd iemand bij zijn arrestatie neergeschoten door de politie. De politie wil niet zeggen om wat voor onderzoek het gaat.

De politie deed invallen in zeventien panden in Leeuwarden, Groningen, Beilen, Stadskanaal, Roden, Marum, Dedemsvaart, Oosterwolde, Hoogeveen en Winschoten. De neergeschoten man is bij het Van der Valk-hotel aan de Lavendelheide in Drachten in zijn voet geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend, maar de politie zegt dat de arrestatie is verricht als onderdeel van het rechercheonderzoek.