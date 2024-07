Tien jaar cel en tbs voor brute moord op sekswerker in IJmuiden

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft een 36-jarige man 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd voor de moord op een 34-jarige sekswerker in IJmuiden, in 2022. De man verkrachtte haar, wurgde haar, en hakte haar vervolgens in stukken. Hij bewaarde de lichaamsdelen op zijn zolder.

Lichaam in stukken

In augustus van dat jaar verkrachtte en wurgde hij de 34-jarige vrouw in zijn huis in IJmuiden. Na haar overlijden hakte hij haar lichaam in stukken om sporen te wissen.

De 34-jarige sekswerker was op 18 augustus als vermist opgegeven.

Nadat bleek dat de 36-jarige man die dag bij hem thuis een seksafspraak met haar had gehad, onderzocht de politie op 23 augustus zijn woning en trof op zolder in een teil de romp van een mens aan. In een andere bak lagen vuilniszakken met daarin een hoofd, ledematen, handen en voeten. Het bleek de vermiste vrouw te zijn.

Gewurgd

Op haar lichaam werden verschillende letsels aangetroffen waaronder een breuk in het tongbeen. Uit onderzoek blijkt dat die letsels bij leven zijn ontstaan. Op basis van de bevindingen en de conclusies van de patholoog concludeert de rechtbank dat de vrouw door wurging met de handen is overleden. ‘De rechtbank acht bewezen dat de man haar opzettelijk doodde door haar te wurgen, dit vanwege de daarvoor noodzakelijke duur en intensiteit van zijn handelingen.’

De man verklaarde dat hij haar na haar overlijden heeft losgemaakt van een halterbank. Hij besloot dat het lichaam kleiner gemaakt moest worden, zodat hij zich daarvan kon ontdoen, zonder dat de politie of anderen dat zouden opmerken.

Verkrachting

De rechtbank vindt bewezen dat de man de vrouw dwong anale seks te ondergaan, na haar vast te hebben gebonden aan de halterbank. Uit het onderzoek naar de werkwijze van de vrouw blijkt het onaannemelijk dat zij zich in het huis van een relatief onbekende klant zomaar zou laten dirigeren naar een vliering om zich te laten vastbinden. Bovendien wilde zij voor extra handelingen worden bijbetaald. De rechtbank vindt het onaannemelijk dat ze akkoord is gegaan met het verrichten van extra handelingen zonder tegenprestatie en gaat ervan daarom van uit dat de anale seks onvrijwillig was.

Niet doordrongen

Omdat de man niet wilde meewerken aan gedragskundig onderzoek ontbreekt een compleet beeld van zijn psychische gesteldheid. ‘De rechtbank concludeert op basis van het beeld dat wel uit het onderzoek en het dossier naar voren komt en zijn gedrag op eerdere zittingen dat toen hij zijn daden pleegde bij hem een ernstige stoornis in alcoholgebruik en een gebrekkige ontwikkeling of andere ziekelijke stoornis van de geestesvermogens bestond.’

Ter beveiliging van de maatschappij vindt de rechtbank het noodzakelijk dat hij wordt behandeld. ‘De kans op herhaling wat seksuele delicten en geweldsdelicten betreft is groot. Ook nu is hij niet doordrongen van de ernst van zijn problematiek en de noodzaak tot behandeling ervan. De rechtbank legt hem dan ook tbs met dwangverpleging op. Daarnaast wordt hij veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf.’

Dat is minder dan de gevangenisstraf die het Openbaar Ministerie eiste, maar de rechtbank verwacht dat een langdurige behandeling nodig zal zijn. Een zeer lange gevangenisstraf zal de behandeling die erop volgt bemoeilijken.