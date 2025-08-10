Tien jaar cel en tbs voor doodsteken stiefvader op weg naar afkickkliniek

Volgens Omroep Zeeland kwam de 44-jarige Belg begin dit jaar uit een verbroken relatie met zijn ex. Hij was gefrustreerd dat hij zijn kinderen minder mocht zien, had ruzie met een andere ex, maar kampte vooral met een zware alcoholverslaving.

Fles tequila

De Belg werd een maand eerder nog ontslagen uit een verslavingskliniek, maar toen hij in een vakantiehuisje in Breskens zat viel hij terug in zijn oude gewoonte. Hij dronk een fles tequila leeg en sloopte het interieur van het vakantiehuisje. De parkbeheerder belde de politie, die een dag later langskwam. Agenten zagen al snel dat de Belg hulp nodig had en weer moest worden opgenomen in een kliniek.

Groot vleesmes

Doordat er geen vervoer beschikbaar was, werden de moeder van de 44-jarige Belg en zijn stiefvader gevraagd om hem alsnog naar een psychiatrische kliniek in België te brengen. Hij pakte die avond zijn spullen in een tas waar hij ook een groot vleesmes uit het chalet in stopte. De man kocht in de tussentijd een fles cognac en dronk die half leeg.

In nek gestoken

In de auto escaleerde de boel. Er ontstond ruzie, waarna de man op de achterbank de rest van de fles cognac leegdronk en de 67-jarige bestuurder onverhoeds van achteren in zijn hals stak. Dat het slachtoffer na te zijn gestoken nog in staat was om de auto tot stilstand te brengen en langs de kant van de weg te parkeren, heeft – met het oog op andere weggebruikers – voorkomen dat er niet nog meer leed is veroorzaakt die dag.

Na de steekpartij sloeg de 44-jarige Belg op de vlucht en liet zijn moeder en de doodbloedende stiefvader achter. Onderweg gooide hij het mes weg. De man werd een paar uur later aangehouden dankzij een oplettende bewoner uit het nabijgelegen Zuidzande.

Doodslag

De rechtbank veroordeelt de 44-jarige man tot tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging wegens doodslag. Volgens de rechtbank was er geen sprake van moord met voorbedachten rade en handelde de man in een opwelling, waarbij de man door zijn verslaving verminderd toerekeningsvatbaar was.

De rechtbank acht tbs met dwangverpleging noodzakelijk, omdat er sprake was van een ernstig geweldsmisdrijf. Ook moet de man bijna 40.000 euro schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.

Extra wrang

De rechtbank benadrukt ook het leed dat door toedoen van de Belg aan de nabestaanden is bezorgd. Het slachtoffer en de moeder van de dader hadden al ruim twintig jaar een relatie en de dader had lange tijd een goede band met zijn stiefvader, die hem geregeld hielp als hij het moeilijk had.

De rechtbank: ‘Het feit dat het slachtoffer verdachte, die al langdurig bekend is met persoonlijkheids- en verslavingsproblematiek, die avond is komen ophalen met de intentie om hem te helpen, maakt de situatie extra wrang. De moeder van verdachte en het slachtoffer hadden ruim twintig jaar een relatie en verdachte heeft lange tijd een goede band met het slachtoffer gehad. Het slachtoffer heeft verdachte, met name op de momenten dat het slecht met hem ging, vaak ondersteund. Dat juist verdachte zich op deze wijze tegen hem keerde, is dan ook volstrekt onbegrijpelijk en voor de nabestaanden niet te bevatten.’