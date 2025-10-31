Tien jaar cel en tbs voor klusjesman die escort vermoorde en in IJ dumpte

Pakket Het lichaam van de 35-jarige Sara werd op 29 november 2023 ontdekt nadat iemand op de pont een groot pakket zag drijven. Uit onderzoek blijkt dat Bas W. de laatste was die een afspraak met haar had, via escortsite kinky.nl.

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat Bas W. haar opzettelijk om het leven bracht. Uit onderzoek blijkt dat hij haar keel langere tijd dichtkneep waardoor ‘hij de grote kans aanvaard dat zij zou overlijden’.

De rechtbank rekent Bas W. ook aan dat hij haar lichaam wilde verbergen. ‘De familie moet verder leven zonder hun dochter en in de wetenschap dat zij op zeer gewelddadige wijze om het leven is gebracht en haar lichaam oneerbiedig in het koude water van het IJ is gegooid’.

Persoonlijkheidsstoornis

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een celstraf van veertien jaar en tbs voor Bas W. Na de celstraf wordt hij opgenomen in een tbs-kliniek. Een lange gevangenisstraf zal de tbs-behandeling ‘bemoeilijken en vertragen’, daarom valt de straf lager uit dan de eis.

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat bij Bas W. sprake is van een persoonlijkheidsstoornis waardoor hij agressief en impulsief wordt. De rechtbank stelt dat hij sterk geneigd is om seks in te zetten als manier om spanningen te verminderen, waarbij hij ‘geneigd is tot extremiteiten’. Daarnaast kampte W. met een alcohol- en drugsverslaving.

Medepleger

De rechtbank oordeelt ook dat de broer van Bas W. medepleger is en schuldig is aan het wegvoeren en wegmaken van het lichaam van Sara. Hij stelde zijn boot beschikbaar en legde hij een anker aan boord om het lichaam te verzwaren. Zijn zaak wordt apart behandeld, aldus AT5.

Bas W. moet naast zijn celstraf en tbs ook een schadevergoeding van ruim 75.000 euro betalen aan de familie van Sara.