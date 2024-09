Tien jaar cel voor ‘Bolle Jos’ in België voor mishandeling havenarbeider

De rechtbank in Antwerpen heeft tien jaar opgelegd aan de voortvluchtige Nederlandse drugsbaas Jos Leijdekkers, ook wel ‘Bolle Jos’ genoemd. Hij krijgt de straf voor zijn betrokkenheid bij de mishandeling van een bewaker in de Antwerpse haven. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Gegrepen

Het proces in België draaide om een mislukte uithaling van 476 kilo cocaïne in de nacht van 24 op 25 augustus 2020. Een beveiliger die moest voorkomen dat mensen een schip op gingen, werd rond 01.00 ‘s nachts gegrepen door vier mannen, kreeg klappen op zijn hoofd en werd naar een container gesleept.

Daar probeerden de overvallers een zak over zijn hoofd te trekken, maar de bewaker wrong zich los en vluchtte door in het water te springen. Hij verborg zich achter het tankschip, schrijft het AD. Pas na drie kwartier in het koude water durfde hij aan boord te klimmen en vroeg de commandant de politie te bellen.

Een en ander gebeurde op 25 augustus 2020 bij kaai 208, waar tankerschip NV Andromeda lag aangemeerd. De brandwacht moest in verband met veiligheidsmaatregelen om brandgevaar en de coronamaatregelen erop toezien dat geen onbevoegden bij het schip zouden komen.

Eis

Voor de mishandeling van die bewaker was eerder 12 jaar geëist tegen Jos Leijdekkers. Hij organiseerde de drugssmokkel die erachter zat. Bolle Jos kreeg naast de tien jaar cel ook een boete van 200.000 euro opgelegd. Ook een dertigtal anderen werden veroordeeld, onder wie de bekende Belgische drugscrimineel Flor Bressers.

Opdracht tot moord

In juni veroordeelde de rechtbank in Rotterdam Leijdekkers al tot 24 jaar gevangenisstraf voor de internationale handel in cocaïne en omdat hij de opdracht had gegeven tot een moord. In totaal ging het toen om de import van bijna 7000 kilo cocaïne.

