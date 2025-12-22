Tienduizenden erectiepillen en wapens onderschept in woning IJsselstein

Gezondheidswaarschuwing Kamagra is een middel dat wordt gebruikt om een erectie te stimuleren bij mannen, maar wat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, soms zelfs met het risico op fatale gevolgen. Ook zijn er wapens uit categorie 1 en 2 in beslag genomen. Het gaat bij deze categorieën bijvoorbeeld om messen, boksbeugels en stroomstootwapens.



Uit de in beslag genomen gegevensdragers zijn verbanden gevonden met andere websites waar Kamagra wordt aangeboden en naar het criminele samenwerkingsverband. Deze bevindingen wijzen volgens de politie op een breder netwerk van betrokkenen en activiteiten buiten de onderzochte webshop mikekamagra.nl.

Geldezel

Bij het onderzoek is vastgesteld dat voor het ontvangen van inkomende transacties van de webshop gebruik is gemaakt van een bankrekening die door een zogenoemde geldezel werd geleverd. Het onderzoek naar de herkomst en de omvang van deze verbanden is in volle gang en vormt een belangrijk onderdeel van het lopende strafrechtelijk onderzoek, zo meldt de politie.



Het volledige klantenbestand van de webshop is in handen van het rechercheteam. Alle klanten zullen worden geïnformeerd dat recent geplaatste bestellingen niet meer geleverd worden. Door inzicht in alle orders zijn ook grote afnemers in kaart gebracht. Omdat gegevens van deze afnemers bekend zijn, worden verdere aanhoudingen niet uitgesloten.

Strafbaar

Kamagra valt onder de Geneesmiddelenwet. De handel in deze middelen is binnen de Europese Unie verboden vanwege de aanzienlijke gezondheidsrisico’s. Het aanbieden en verhandelen van geneesmiddelen zonder de vereiste vergunningen is strafbaar.

De voorlopige hechtenis van de verdachte is inmiddels geschorst. Hij zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter.