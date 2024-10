Tienduizenden gedupeerden door nepwebshops

Laatste Nieuws Beeld uit archief

Dit jaar 45.000 aangiftes verwacht In 2023 werd er meer dan 40.000 keer aangifte gedaan van aan- en verkoopfraude. 16.000 aangiftes hiervan gingen specifiek over webwinkels. Voor dit jaar is de verwachting dat de aangiftes oplopen naar 45.000. En zo’n 20.000 zullen er dan verband houden met nepwebwinkels.

Van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting licht in een persbericht toe dat niet alle slachtoffers aangifte doen. Redenen: ze schamen zich vanwege de oplichting, vinden het niet de moeite waard, hebben geen vertrouwen in de politie of vinden het melden te ingewikkeld.

Buitenlandse providers

Volgens Van der Linden ligt het aantal gedupeerden in werkelijkheid nog veel hoger. ‘Als we alle niet gemelde gevallen meetellen, kunnen we het aantal slachtoffers met vier vermenigvuldigen’, aldus Van der Linden.

De politie stelt vast dat de fraudeurs steeds vaker gebruikmaken van buitenlandse providers. Daardoor wordt de opsporing lastiger, omdat rechtshulpverzoeken naar het buitenland moeten worden gestuurd. In Nederland ligt de focus vooral op het verstoren van fraude. Via de site van de politie kan melding worden gedaan van aan- of verkoopfraude. Ook wordt hier uitgelegd hoe een nepwebshop herkend kan worden.