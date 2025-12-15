Tiener doodgeschoten bij foodtruck op Curaçao, daders voortvluchtig



De politie kreeg melding van een schietpartij in Dein, ter hoogte van een truk’i pan. Agenten die ter plaats kwamen troffen een jongeman aan die op zijn buik op de grond lag en niet meer bewoog. Ambulancepersoneel kon niets meer voor het slachtoffer betekenen.

Vluchtauto

Curacao.nu schrijft dat uit het voorlopige onderzoek blijkt dat kort voor de schietpartij een kleine zwarte auto voorbijreed van waaruit werd geschoten. De auto vluchtte daarna met inzittenden richting de buurt Kanga.

Volgens Èxtra toont het incident aan hoeveel vuurwapens er op Curaçao circuleren. De politie nam de afgelopen dagen verschillende wapens in beslag tijdens eindejaarcontroles.