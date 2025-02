Tientallen jaren celstraf voor moordenaars Mike Venema op Curaçao

Gedrogeerd De 53-jarige Nederlander Mike Venema raakte in september 2018 vermist op Curaçao. Hij bleek later om het leven te zijn gebracht. Zijn lichaam werd bijna een jaar later in een gezonken voertuig teruggevonden in de Caribische Zee. Volgens het Openbaar Ministerie werd Venema eerst gedrogeerd met een injectie in zijn nek, waarna hij werd geslagen en gewurgd. Het doel van de daders was om hem te beroven.

Venema woonde sinds 2009 op het eiland. Hij werkte er als klusjesman en loodgieter, en zat in de appartementenverhuur.

Gedumpt

Zijn lichaam werd later in zijn voertuig in de zee gedumpt bij Shut, een afgelegen locatie nabij de luchthaven van Curaçao. De rechter hield bij de veroordeling ook rekening met de mogelijkheid dat Venema nog in leven was op het moment dat zijn Ford Raptor de zee in werd geduwd, wat de ernst van de misdaad verder onderstreept.

Het oorspronkelijk plan was om Venema te beroven, schrijft het Antilliaans Dagblad. Maar nadat gestolen sleutels niet in een kluis bleken te passen, keerden een aantal verdachten bij hem terug en ontstond er een gevecht, waarna Venema werd gewurgd en geïnjecteerd met een verslappende drug.

Vier verdachten reden hem toen naar Shut, plaatsten hem achter het stuur van zijn auto en lieten die het water in rijden. Volgens de forensisch patholoog was het niet te herleiden of Venema al was overleden, voordat hij met zijn auto het water in werd geduwd. Ook de exacte doodsoorzaak is niet bekend.

Schuldig

De rechter achtte vier van de vijf verdachten schuldig aan diefstal met geweld, de dood ten gevolge hebbend.

Suyati M. (34) werd gezien als de hoofdverdachte, die de injectie zou hebben toegediend. Hij kreeg 15 jaar gevangenisstraf. Tegen hem was 18 jaar geëist. Eurodis J. (25) kreeg 7 jaar cel opgelegd. Hij had volgens de rechter een sturende rol in het hele proces en droeg bij aan de verdwijning van het lichaam.

Shakir C. (23) en Shahier P. (27) waren fysiek betrokken bij het geweld, waaronder het wurgen van Venema. Zij kregen respectievelijk 4 en 12 jaar celstraf.

Ervinella F. (27) had een kleinere rol en werd enkel veroordeeld voor de diefstal (30 maanden gevangenisstraf).

De vijf verdachten waren allemaal aanwezig bij de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Antillen.

Leed

De rechtbank erkende het diepe leed dat de nabestaanden van Mike Venema hebben geleden. Zijn ouders overleden voordat ze antwoorden kregen over het lot van hun zoon. De zaak kwam uiteindelijk in beweging dankzij de samenwerking tussen de Curaçaose en Nederlandse politie en de Peter R. de Vries Foundation, die zich inzet voor onopgeloste moord- en verdwijningszaken.

De verdachten hebben nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de opgelegde straffen. Ook het OM gaat de vonnissen bestuderen en zal beoordelen of zij in hoger beroep gaan tegen de uitspraken van de rechter.

Bij een definitieve veroordeling zal de Peter R. de Vries Foundation een beloning van €100.000 uitkeren aan de tipgever waarvan de informatie mede heeft geleid tot het aanhouden van één of meerdere van bovenstaande daders. Dit laat ze weten op haar website.

De zaak van Mike Venema was lange tijd een cold case, tot de Peter R. de Vries Foundation er in 2023 aandacht aan begon te besteden. Volgens het Antilliaans Dagblad kwamen er daarop twintig tips binnen over de zaak die ‘de cold case weer op stoom hielpen.’