Tientallen kilo’s cocaïne en twee arrestaties bij inval in loods Breda

Bij een inval in een bedrijfspand aan de Weidehek in Breda heeft de politie donderdagnacht tientallen kilo’s cocaïne, chemicaliën en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. Twee mannen van 31 en 54 uit Breda zijn aangehouden.

Agenten zagen donderdagavond een van de twee verdachten wegrijden bij een loods aan de Weidehek in Breda. Omdat het vermoeden bestond dat in die loods waarschijnlijk drugs geproduceerd wordt, controleerden zij de 31-jarige bestuurder. Bij de controle werden twee pakken met cocaïne aangetroffen, waarna de man werd aangehouden.

Naar aanleiding van de vondst deed een arrestatieteam enkele uren later een inval in het bedrijfspand aan de Weidehek. In het pand werd een in werking zijnde cocaïneversnijdingslocatie aangetroffen. De huurder van de loods, een 54-jarige man uit Breda, is aangehouden.

Bij doorzoekingen van het pand, de auto’s en de woningen van de twee verdachten zijn tientallen kilo’s cocaïne, honderden kilo’s versnijdingsmiddel, grote hoeveelheden chemicaliën en een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. Hoeveel chemicaliën en cash geld meldt de politie niet.