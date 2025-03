Tientallen kilo’s crystal meth gevonden in uitgebrand drugslab Heemstede

Langer actief De politie gaat er vanuit dat de brand is ontstaan in de woning waar het drugslab zat. Ook zegt de politie met name geïnteresseerd te zijn in de bezoekers van de betreffende flatwoning, die gedurende lange tijd het pand in- en uitliepen. Dat duidt er vermoedelijk op dat in de flatwoning al langere tijd synthetische drugs werden geproduceerd.

Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. Mogelijk is er iets misgegaan tijdens het productieproces, waarbij chemicaliën bij onzorgvuldigheden binnen no-time voor een brand of explosie kunnen zorgen.

Tientallen kilo’s

Maandag wordt het forensisch onderzoek voortgezet in het woningcomplex. Veel spullen – waaronder enkele tientallen kilo’s crystal meth – zijn zondag al uit de woning weggevoerd door het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie. Tevens wordt een buurtonderzoek ingesteld.

Ontruimd

De bewoners van de aanliggende woningen kunnen naar verwachting maandag weer terug naar hun woning. Om de woningen te ontruimen zijn van elf woningen in het complex de deuren geforceerd. Bij de brand zijn twee personen met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling konden zij huiswaarts.

Vanwege de brand werden twintig woningen ontruimd. De bewoners daarvan zijn zondagnacht elders ondergebracht. In totaal moesten vijftig mensen worden geëvacueerd. Onder hen waren vijftien bewoners van een woonzorgcentrum. Zij konden korte tijd later allemaal weer terug naar huis.

Burgernet

De politie onderzoekt de betrokkenheid van twee mannen die direct na de brand zijn weggerend uit het flatcomplex. Zij voldoen aan het volgende signalement:



Persoon 1: een lichtgetinte man, ongeveer 40 jaar oud, circa 1.80 meter groot, een iets stevig postuur, met een baardje en een snor en kort haar dat iets langer was dan opgeschoren.

Persoon 2: een lichtgetinte man van ongeveer 1.80 meter groot, ook een iets stevig postuur, met een baardje dat eruit zag alsof hij zich twee dagen niet had geschoren en kort haar dat iets langer was dan opgeschoren, donker shirt, lichte broek. Hier is zondag een Burgernet-bericht van uit gegaan.