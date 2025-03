Tip Hongaarse huurmoordenaar in coldcase Betty Szabo niet te verifiëren

(Beeld: de veroordeelde huurmoordenaar Čaba Der)

Bernadett ‘Betty’ Szabo (19) werd op 19 februari 2009 vermoord in een peeskamer op de Amsterdamse Wallen. De zaak bleef onopgelost en werd een coldcase. In 2024 lanceerde de politie een grootscheepse mediacampagne om opnieuw aandacht te vragen voor de zaak. Daarbij werd een hologram ingezet die Betty representeerde. Dit hologram vormde het middelpunt van een weeklange campagne vanaf de Amsterdamse Wallen. Ook werd het tipgeld verhoogd naar 30.000 euro. Het leverde tientallen tips op.

Levenslang

Eén van de tips kwam van de Hongaarse crimineel Caba Der, die in zijn thuisland een levenslange gevangenisstraf uitzit voor twee huurmoorden, waaronder een moord gepleegd in de Beethovenstraat in Amsterdam in 2018. Het slachtoffer van die moord was de Kroatische drugshandelaar Ivan Serdarusic (62). Op camerabeelden was te zien hoe hij zich na de moord verkleedde.

Uitgebreid recherche-onderzoek

Der wees in zijn verklaring Serdarusic aan als dader van de moord op Betty Szabó. Rechercheurs van het coldcase-team hebben intensief onderzoek gedaan naar deze tip. Daarbij is onder andere gekeken naar forensische sporen, zoals dna en vingerafdrukken. De camerabeelden die rond de dood van Betty zijn veiliggesteld op de Wallen zijn ook opnieuw zorgvuldig bekeken door de specialisten. Daarnaast is op diverse andere manieren getracht te achterhalen of Serdarusic de bewuste nacht op de Wallen is geweest. Geen van deze onderzoeken konden diens betrokkenheid staven, meldt de politie donderdag.

Ook andere informatie uit de tip van Der – over waar het mogelijke moordwapen zou zijn verkregen – liepen uit op niets. De politie acht betrokkenheid van Serdarusic daarom zeer onwaarschijnlijk en vermoedt dat de dader mogelijk dichter bij huis moet worden gezocht.

In november vorig jaar werd bekend dat Čaba Der voor 30.000 euro wil onthullen wie verantwoordelijk is voor de moord op Betty Szabó.

De politie vraagt iedereen die informatie heeft over de moord op Betty Szabó zich te melden.