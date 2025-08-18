 Meteen naar de content
18 augustus 2025

Tip in Leiden leidt naar drugs en vuurwapen

De politie heeft zaterdag een berging van een woning doorzocht aan de Sperwerhorst in Leiden. In de berging troffen agenten een grote hoeveelheid drugs, een drugspers en een vuurwapen aan.

De politie viel de woning binnen naar aanleiding van een tip. Alle aangetroffen voorwerpen zijn in beslag genomen en de politie doet momenteel verder onderzoek.

Om hoeveel en wat voor soort drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden.

